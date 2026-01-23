Maggioranza e Giunta silurano Mattia Missiroli | dimissioni in massa Si tornerà al voto

A Cervia, il Pd ha deciso di rimuovere il sindaco Mattia Missiroli, nonostante le sue recenti dimissioni ritirate. La decisione è stata presa dalla maggioranza e dalla Giunta in seguito alle accuse di maltrattamenti nei confronti della moglie. La situazione ha portato a una crisi politica, con l’annuncio di un ritorno alle urne per affrontare la questione amministrativa.

Cervia (Ravenna), 23 gennaio 2026 – Il Pd ‘silura’ il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli che questa mattina aveva ritirato le sue dimissioni, annunciate dopo la denuncia per maltrattamenti nei confronti della moglie. Missiroli, il video del sindaco che ritira le dimissioni “ Con questa dichiarazione intendiamo rendere esplicita una scelta maturata a seguito di un confronto politico approfondito e condiviso, compiuta esclusivamente nell’interesse della città e nel rispetto delle istituzioni scrivono un comunicato i consiglieri comunali e gli assessori Pd di Cervia, Achille Abbondanza, Biondi Agostino, De Luca Samuele, Domeniconi Ivan, Fabbri Rossella, Fabbrica Roberto; Farabegoli Samanta, Mazzotti Michele, Turci Walter, Altini Anna, Boschetti Mirko, Bosi Federica, Brunelli Michela e Grandu Gianni –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cervia, ufficiali le dimissioni del sindaco Mattia MissiroliA Cervia sono state ufficializzate le dimissioni del sindaco Mattia Missiroli, annunciate il 23 dicembre.

Mattia Missiroli ritira le dimissioni: bufera politica a CerviaIl sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, ha deciso di ritirare le proprie dimissioni, inizialmente presentate e ora revocate durante una mattinata caratterizzata da tensioni politiche.

