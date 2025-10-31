Maestra lega una bambina alla sedia e viene licenziata | l' assunzione solo quattro giorni prima

Today.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'educatrice di una scuola d'infanzia paritaria di Napoli è stata licenziata perché avrebbe legato una bambina a una sedia. La maestra era stata assunta dall'istituto soltanto quattro giorni prima. L'episodioL'episodio sarebbe avvenuto quando i piccoli si trovavano in mensa insieme. 🔗 Leggi su Today.it

