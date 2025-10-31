Bambina legata alla sedia a scuola | maestra licenziata
Avrebbe legato una bambina a una sedia con una sciarpa mentre era a mensa. Per questo motivo un'educatrice di una scuola d’infanzia paritaria di Napoli è stata licenziata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La segnalazione ai militari era arrivata dalla madre della piccola che era stata. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Bimba legata alla sedia nell’asilo a Pianura, la mamma chiama i carabinieri - Una bambina dell'asilo a Pianura è stata legata a una sedia mentre era in mensa; la madre ha chiesto l'intervento dei carabinieri ... Lo riporta fanpage.it
Napoli, bambina legata alla sedia con una sciarpa dall'educatrice: licenziata - I carabinieri della stazione Napoli Pianura e i militari del nucleo radiomobile di Napoli intervengono in una scuola d’infanzia paritaria ... Come scrive msn.com
Pianura, insegnante lega bambina ad una sedia - I carabinieri della stazione Napoli Pianura e i militari del nucleo radiomobile di Napoli intervengono in una scuola d’infanzia paritaria del quartiere per la richiesta di una donna. Come scrive napolivillage.com