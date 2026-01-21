Valentino l' ex compagno Bruce Hoeksema porta i carlini alla camera ardente | Sono devastato Rose bianche alla camera ardente

Valentino, accompagnato dal suo ex compagno Vernon Bruce Hoeksema, ha portato i carlini alla camera ardente. Hoeksema, fondatore di un brand di accessori di lusso, ha commentato di essere devastato. Alla camera ardente sono state posate rose bianche, testimonianza di rispetto e ricordo. La presenza di figure note sottolinea l'importanza dell'occasione e il legame con il defunto.

C'è anche Vernon Bruce Hoeksema, fondatore dell’omonimo brand di accessori di lusso ed ex compagno di Valentino, alla camera ardente. In braccio ha un cane, uno dei carlini cari a Valentino. «Sono devastato», ha poi dichiarato andando via su un'auto nera. La sala all'interno di PM3 in piazza Mignanelli è semplice e bianca, adornata con rose e gigli immacolati che sono anche sospesi in un’installazione sulla bara di Valentino, in legno chiaro. Sul feretro un mazzo di rose bianche, intorno gli amici e i familiari vestiti di nero. L'ex compagno I carlini dello stilista sono diventati negli anni iconici quasi quanto i suoi abiti: nel cordoglio li hanno citati Gwyneth Paltrow («Amava la bellezza, la sua famiglia, le sue muse, i suoi amici. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

