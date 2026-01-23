Ma come si fa… Valeria Marini choc alla camera ardente di Valentino | c’erano le telecamere

Durante la camera ardente di Valentino Garavani, Valeria Marini si è trovata a commentare con sorpresa l’atmosfera e le presenze. La scena, ripresa dalle telecamere, ha catturato un momento di commozione e rispetto, sottolineando l’importanza di un evento che ha coinvolto tanti. Un’immagine di sobrietà e riflessione, in un contesto che ha segnato la conclusione di un’epoca nel mondo della moda italiana.

Un attimo di silenzio, il via vai composto fuori dalla camera ardente di Valentino Garavani, e poi quella frase: «Ma come.». In pochi secondi, un momento di raccoglimento si trasforma in clip virale. Protagonista, ancora una volta, è Valeria Marini, icona pop della tv italiana, finita al centro di un piccolo caso social proprio nel giorno dell’ultimo saluto al maestro della moda. L’episodio è avvenuto il 22 gennaio, a Roma, nel palazzo della Fondazione PM23, dove amici, volti noti e semplici ammiratori sono arrivati per rendere omaggio allo stilista che ha firmato decenni di eleganza made in Italy. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Ma come si fa…” Valeria Marini, choc alla camera ardente di Valentino: c’erano le telecamere Valeria Marini, choc alla camera ardente di Valentino: c’erano le telecamere (VIDEO)Il 22 gennaio, Valeria Marini ha visitato la camera ardente di Valentino Garavani presso la Fondazione PM23 a Roma, rendendo omaggio allo stilista scomparso. “Ma come…” Valeria Marini, imbarazzo fuori alla camera ardente di ValentinoDurante la camera ardente di Valentino, Valeria Marini ha mostrato un momento di imbarazzo che ha attirato l’attenzione sui social. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Tribarakkio, ossia la cucina familiare che fa bene al cuore (e alla Calabria); Anthrofood 2050: l’antropologia del cibo si fa pubblica guardando al futuro; Come si fa a bloccare internet a un intero Paese come quello dell’Iran; Ripristinare il diritto internazionale. Ma come si fa ad educare un figlio alle relazioni?Violenza sulle donne. Perché solo l’educazione potrà cambiare le cose? È una domanda che non ha una risposta semplice. Per entrare nel vivo di questo tema in modo serio occorre tenere presenti una ... avvenire.it L’infausto ventennio di Cairo: ma come (si) fa a tirare avanti così?La partita - come troppe altre in quest’infausto ventennio - non c’è stata, quindi è inutile parlarne. Almeno qui. Qui vorremmo provare, per la miliardesima volta, a commentare una situazione (penosa) ... tuttosport.com In un video che circola sui social Valeria Marini chiede a un cameraman di allontanarsi mentre la sta inquadrando durante un'intervista. "Non sono truccata" si giustifica la showgirl, giunta in piazza Mignanelli a Roma per omaggiare lo stilista Valentino. Fa - facebook.com facebook La madre di Valeria Marini: «Picchiata quando era incinta, non aveva neanche 18 anni: l'ho salvata io» x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.