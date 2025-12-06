Assalto in pieno giorno a una villa | i ladri fuggono terrorizzati dai cani

Bresciatoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tentativo di furto in pieno giorno si è trasformato in un flop per una banda di malviventi, grazie alla prontezza dei cani da guardia di una villa di Montichiari. L’episodio è avvenuto venerdì 5 dicembre, nel primo pomeriggio, quando quattro individui, travisati e vestiti di nero, con guanti. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

