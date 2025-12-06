Assalto in pieno giorno a una villa | i ladri fuggono terrorizzati dai cani

Un tentativo di furto in pieno giorno si è trasformato in un flop per una banda di malviventi, grazie alla prontezza dei cani da guardia di una villa di Montichiari. L’episodio è avvenuto venerdì 5 dicembre, nel primo pomeriggio, quando quattro individui, travisati e vestiti di nero, con guanti. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

I rossoblù arrancano con un Parma pieno di riserve che va subito a segno con Benedyczak. Poi il pareggio e l'assalto finale - facebook.com Vai su Facebook

MULTIGASPING Leggi il giornale: ilromanista.eu/prima-pagina Mentre a Trigoria va in scena un vertice di mercato con Ryan Friedkin per rifinire l’attacco di una squadra già efficace, in un Olimpico ancora pieno Gasperini guida la Roma all’assalto di un’ Vai su X

Treviglio, assalto a villa Marini: moglie e figli dell’imprenditore picchiati dai 5 rapinatori - È caccia al commando composto da persone con accento dell’Est ... Segnala msn.com

Firenze, svaligiano la villa di Denis Verdini in pieno giorno mentre lui dorme - Ladri si sono introdotti nella villa di Denis Verdini a Villa Montartino, alle pendici di Pian dei Giullari, nella campagna di Firenze, mentre l'ex banchiere e politico ai vertici di Forza Italia con ... Come scrive corrierefiorentino.corriere.it

Villa Monti svaligiata in pieno giorno, i ladri aspettano che il custode si allontani e si intrufolano: rubati tutti i gioielli - I ladri in casa hanno approfittato dell'assenza del custode per entrare a Villa Monti e raccogliere tutto ciò che era possibile portare via. Segnala ilgazzettino.it

Stesa in pieno giorno a Napoli, paura alla Marina: «Faida alle Case Nuove» - Paura e fuggi fuggi generale in via Vespucci poco prima delle 15, in un orario di punta per l’arteria stradale sempre trafficata da auto e pedoni: qualcuno ha ... Riporta ilmattino.it