Luigia Rossi è stata vittima di femminicidio, uccisa dal marito con un'accetta. Sul tavolo della cucina è stato trovato un bigliettino con poche parole, segno di un disagio protratto nel tempo. Questa tragedia evidenzia ancora una volta la gravità della violenza domestica e l'importanza di interventi tempestivi per prevenirla.

Un biglietto d'addio lasciato sul tavolo della cucina, poche righe scritte con grafia incerta, poi l'aggressione. È uno dei particolari emersi dalle indagini sul femminicidio avvenuto a Pertegada di Latisana (Udine), dove un uomo di 80 anni, Luigi Codotto, ha ucciso la moglie Luigia Rossi, di 78, e poi si è tolto la vita. Nel foglietto Codotto avrebbe scritto: «L'ho fatto per amore, non aprite l'acqua, addio figli», prima di spostarsi in camera da letto e colpire la moglie con un'accetta, sorprendendola nel sonno. Nessuna patologia Ma da quanto si è appreso, la donna non soffriva di particolari patologie e, dunque, il riferimento non sarebbe riconducibile alla volontà di porre fine a sofferenze. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Luigia Rossi uccisa dal marito a colpi di accetta, il bigliettino sul tavolo e il femminicidio nel sonno: ?«C'era un disagio che si trascinava da tempo»

Ennesimo femminicidio, uccisa dal marito con un’accetta: in casa la scoperta chocNella frazione del Friuli Venezia Giulia, una donna è stata tragicamente uccisa dal marito con un’accetta.

Luigi Codotto uccide la moglie Luigia Rossi a colpi d'accetta, poi si toglie la vita. La vicina: «Lei aveva paura di lui»Un tragico episodio si è consumato a Pertegada di Latisana, dove Luigi Codotto ha ucciso la moglie Luigia Rossi con un colpo d’accetta e successivamente si è suicidato.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Uccide la moglie a colpi di accetta, poi si toglie la vita con un coltello; Femminicidio - suicidio a Latisana, Luigi Codotti uccide la moglie Luigia Rossi con l'accetta e si accoltella; Udine, colpisce la moglie alla testa con un’accetta e poi si suicida; Luigi Codotto uccide la moglie Luigia Rossi a colpi d'accetta, poi si toglie la vita. La vicina: Lei aveva paura di lui.

Luigia Rossi uccisa dal marito a colpi di accetta, il bigliettino sul tavolo e il femminicidio nel sonno: «C'era un disagio che si trascinava da tempo»Un biglietto d'addio lasciato sul tavolo della cucina, poche righe scritte con grafia incerta, poi l'aggressione. È uno dei particolari emersi dalle indagini sul ... leggo.it

Luigi Codotto uccide la moglie Luigia Rossi colpendola in testa con un'accetta, poi si toglie la vita. Il biglietto: «L'ho fatto per amore,...LATISANA - Una tragedia familiare si è consumata giovedì 22 gennaio a Latisana dove, secondo quanto finora ricostruito, un uomo di 80 anni ... msn.com

Tragedia a Latisana, provincia di Udine. I carabinieri all'interno di un'abitazione hanno trovato i cadaveri di una coppia, Luigia Rossi e Luigino Codotto. Entrambi di circa 80 anni. La donna sarebbe stata uccisa a colpi di accetta, mentre l'uomo presenta ferite d - facebook.com facebook