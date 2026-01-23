Luigia Rossi uccisa dal marito a colpi di accetta il bigliettino sul tavolo e il femminicidio nel sonno | ?C' era un disagio che si trascinava da tempo

Da leggo.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luigia Rossi è stata vittima di femminicidio, uccisa dal marito con un'accetta. Sul tavolo della cucina è stato trovato un bigliettino con poche parole, segno di un disagio protratto nel tempo. Questa tragedia evidenzia ancora una volta la gravità della violenza domestica e l'importanza di interventi tempestivi per prevenirla.

Un biglietto d'addio lasciato sul tavolo della cucina, poche righe scritte con grafia incerta, poi l'aggressione. È uno dei particolari emersi dalle indagini sul femminicidio avvenuto a Pertegada di Latisana (Udine), dove un uomo di 80 anni, Luigi Codotto, ha ucciso la moglie Luigia Rossi, di 78, e poi si è tolto la vita. Nel foglietto Codotto avrebbe scritto: «L'ho fatto per amore, non aprite l'acqua, addio figli», prima di spostarsi in camera da letto e colpire la moglie con un'accetta, sorprendendola nel sonno. Nessuna patologia Ma da quanto si è appreso, la donna non soffriva di particolari patologie e, dunque, il riferimento non sarebbe riconducibile alla volontà di porre fine a sofferenze. 🔗 Leggi su Leggo.it

luigia rossi uccisa dal marito a colpi di accetta il bigliettino sul tavolo e il femminicidio nel sonno c era un disagio che si trascinava da tempo

© Leggo.it - Luigia Rossi uccisa dal marito a colpi di accetta, il bigliettino sul tavolo e il femminicidio nel sonno: ?«C'era un disagio che si trascinava da tempo»

Ennesimo femminicidio, uccisa dal marito con un’accetta: in casa la scoperta chocNella frazione del Friuli Venezia Giulia, una donna è stata tragicamente uccisa dal marito con un’accetta.

Luigi Codotto uccide la moglie Luigia Rossi a colpi d'accetta, poi si toglie la vita. La vicina: «Lei aveva paura di lui»Un tragico episodio si è consumato a Pertegada di Latisana, dove Luigi Codotto ha ucciso la moglie Luigia Rossi con un colpo d’accetta e successivamente si è suicidato.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Uccide la moglie a colpi di accetta, poi si toglie la vita con un coltello; Femminicidio - suicidio a Latisana, Luigi Codotti uccide la moglie Luigia Rossi con l'accetta e si accoltella; Udine, colpisce la moglie alla testa con un’accetta e poi si suicida; Luigi Codotto uccide la moglie Luigia Rossi a colpi d'accetta, poi si toglie la vita. La vicina: Lei aveva paura di lui.

Luigia Rossi uccisa dal marito a colpi di accetta, il bigliettino sul tavolo e il femminicidio nel sonno: «C'era un disagio che si trascinava da tempo»Un biglietto d'addio lasciato sul tavolo della cucina, poche righe scritte con grafia incerta, poi l'aggressione. È uno dei particolari emersi dalle indagini sul ... leggo.it

luigia rossi uccisa dalLuigi Codotto uccide la moglie Luigia Rossi colpendola in testa con un'accetta, poi si toglie la vita. Il biglietto: «L'ho fatto per amore,...LATISANA - Una tragedia familiare si è consumata giovedì 22 gennaio a Latisana dove, secondo quanto finora ricostruito, un uomo di 80 anni ... msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.