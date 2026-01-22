Ennesimo femminicidio uccisa dal marito con un’accetta | in casa la scoperta choc

Nella frazione del Friuli Venezia Giulia, una donna è stata tragicamente uccisa dal marito con un’accetta. La scoperta, avvenuta nelle prime ore di giovedì 22 gennaio 2026, ha scosso la comunità. Questo episodio si inserisce in un contesto di femminicidi che richiedono attenzione e riflessione, evidenziando l’importanza di interventi efficaci contro la violenza di genere.

Una tragedia silenziosa si è consumata nelle prime ore di giovedì mattina, 22 gennaio 2026, in una tranquilla frazione del Friuli Venezia Giulia. Un dramma familiare che ha scosso una comunità abituata alla calma e alla routine quotidiana, dove nulla lasciava presagire un epilogo così violento. In una casa come tante, immersa nella normalità di un piccolo centro, la morte è arrivata all'improvviso, lasciando dietro di sé sgomento e interrogativi. I fatti sono avvenuti a Pertegada, frazione di Latisana, in provincia di Udine. All'interno dell'abitazione di via Casette 51 viveva una coppia anziana, sposata da molti anni e genitori di tre figli.

Federica Torzullo, la scoperta choc nella ‘tomba’ scavata dal marito ClaudioFederica Torzullo, 41 anni, è stata trovata nella tomba scavata dal marito Claudio.

Federica Torzullo, un femminicidio non è mai un caso ma il prodotto di una culturaIl femminicidio in Italia è spesso il risultato di violenza domestica e cultura patriarcale. Analizziamo le cause e le dinamiche di questo fenomeno. famigliacristiana.it

Roma: assessora Lucarelli, ad Anguillara ennesimo femminicidio, servono fattiUn'altra donna è stata tragicamente uccisa. Un'altra vita è stata spezzata a causa della violenza maschile. Federica Torzullo, una donna di 41 anni, ... romadailynews.it

