Giovedì 22 gennaio a Latisana si è verificata una tragedia familiare: Luigi Codotto, 80 anni, ha ucciso la moglie Luigia Rossi, 78 anni, con un’accetta, poi si è tolto la vita lasciando un biglietto in cui afferma di aver agito “per amore” e di voler lasciare i figli. La vicenda ha suscitato grande dolore e attenzione nell’intera comunità.

LATISANA - Una tragedia familiare si è consumata giovedì 22 gennaio a Latisana dove, secondo quanto finora ricostruito, un uomo di 80 anni ha ucciso la moglie 78enne a colpi di accetta per poi togliersi la vita. Un dramma che ha tutti i contorni di un femminicidio-suicidio, avvenuto all’interno dell’abitazione della coppia in via Casette. A suffragare tale ipotesi è un biglietto, trovato in cucina, che sarebbe stato scritto dall'uomo: «L'ho fatto per amore, non aprite l'acqua, addio figli». Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i sanitari del 118. Per entrambi i soccorritori hanno potuto soltanto constatare il decesso. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Luigi Codotto uccide la moglie Luigia Rossi colpendola in testa con un'accetta, poi si toglie la vita. Il biglietto: «L'ho fatto per amore, addio figli»

Luigi Codotti uccide la moglie Luigia Rossi colpendola in testa con un'accetta, poi si toglie la vita. Il biglietto: «L'ho fatto per amore, addio figli»Il 22 gennaio a Latisana si è verificata una tragedia familiare: Luigi Codotti, 80 anni, ha ucciso la moglie Luigia Rossi, 78 anni, con un'accetta, e successivamente si è suicidato.

Luigi Codotto uccide la moglie mentre dorme colpendola con un'accetta, poi si toglie la vita: «L'ho fatto per amore, addio figli»Nella tragedia di un’azione drammatica, Luigi Codotto, 80 anni, ha ucciso la moglie Luigia Rossi, 78 anni, mentre dormiva, con un’accetta, e successivamente si è tolto la vita.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Luigi Codotti uccide la moglie Luigia Rossi colpendola in testa con un'accetta, poi si toglie la vita. Il biglietto: «L'ho fatto per amore,...LATISANA - Una tragedia familiare si è consumata giovedì 22 gennaio a Latisana dove, secondo quanto finora ricostruito, un uomo di 80 anni ... msn.com

Luigi Codotto uccide la moglie in casa, poi si toglie la vita: «L'ha colpita con un'accetta». Il femminicidio a LatisanaUn uomo di 80 anni ha ucciso la moglie di 78 anni e poi si è suicidato. Le vittime sono Luigi Codotto e ... msn.com

Latisana: anziana uccisa con un'accetta dal marito che si suicida. Prima di uccidere aveva scritto un biglietto. Luigi Codotto ha scritto e lasciato sul tavolo della cucina un biglietto d'addio prima di spostarsi in camera da letto e uccidere la moglie Luigia Rossi, c - facebook.com facebook