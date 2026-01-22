A Latisana, una tragedia familiare ha portato alla morte di una coppia di anziani, Luigi Codotti di 80 anni e Luigia Rossi di 78. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe ucciso la moglie con un’accetta prima di togliersi la vita. La coppia lascia tre figli. L’episodio ha scosso la comunità locale, mentre le autorità stanno svolgendo le indagini del caso.

LATISANA - Una tragedia familiare si è consumata nelle scorse ore a Latisana, dove un uomo di 80 anni avrebbe ucciso la moglie 78enne per poi togliersi la vita. Un dramma che ha tutti i contorni di un femminicidio-suicidio, avvenuto all’interno dell’abitazione della coppia. L’allarme è scattato nel corso della giornata di oggi, giovedì 22 gennaio, quando sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i sanitari del 118. Per entrambi, i soccorritori hanno potuto soltanto constatare il decesso. Le vittime sono Luigi Codotti detto Gigi e la moglie Luigia Rossi. La ricostruzione Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, l’uomo avrebbe aggredito mortalmente la compagna e, subito dopo, si sarebbe suicidato. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Luigi Codotti uccide la moglie Luigia Rossi colpendola in testa con un'accetta, poi prende un coltello e si toglie la vita. La coppia aveva tre figli

Luigi Codotti uccide la moglie Luigia Rossi colpendola in testa con un'accetta, poi prende un coltello e si toglie la vitaA Latisana, nelle ultime ore, si è verificato un grave fatto di cronaca in ambito familiare.

Luigi Codotti uccide la moglie Luigia Rossi colpendola in testa con un'accetta, poi prende un coltello e si toglie la vita. Sangue attorno all'intera abitazioneA Latisana, nelle ultime ore, si è verificato un tragico episodio familiare: Luigi Codotti, 80 anni, avrebbe ucciso la moglie Luigia Rossi, 78 anni, con un'accetta, poi si è suicidato con un coltello.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Medici gettonisti per le cure primarie, 8 candidature in tre giorni: via ai primi incarichi.

Luigi Codotto uccide la moglie in casa, poi si toglie la vita: «L'ha colpita con un'accetta». Il femminicidio a LatisanaUn uomo di 80 anni ha ucciso la moglie di 78 anni e poi si è suicidato. Le vittime sono Luigi Codotto e ... msn.com

Luigi Codotti uccide la moglie Luigia Rossi colpendola in testa con un'accetta, poi prende un coltello e si toglie la vitaLATISANA - Una tragedia familiare si è consumata nelle scorse ore a Latisana, dove un uomo di 80 anni avrebbe ucciso la moglie 78enne per ... msn.com

Don Luigi Maria Epicoco in diretta per il quarto incontro su ` . - facebook.com facebook