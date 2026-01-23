Lucia Annunziata gioco sporco contro Meloni | La sua vera debolezza

Durante l'ultima puntata di Piazzapulita, Corrado Formigli ha analizzato le recenti dichiarazioni di Lucia Annunziata, che ha commentato le strategie di Giorgia Meloni, focalizzandosi sulle questioni di politica estera, incluse le ambizioni di Donald Trump sul Canada e la Groenlandia. L’intervento ha sollevato riflessioni sulla reale posizione delle leadership italiane e internazionali, evidenziando le sfide e le implicazioni di queste dinamiche geopolitiche.

Temi di politica estera, in primis le mire di Donald Trump su Canada e Groenlandia, oggetto di discussione a Piazzapulita, programma di approfondimento serale di La7, condotto da Corrado Formigli. Ospite, in collegamento da Bruxelles, l’europarlamentare del Pd Lucia Annunziata, che sposta il fuoco della critica sul governo e sul premier Giorgia Meloni. Secondo la giornalista, il problema del primo ministro italiano non è il presunto servilismo nei confronti di Trump, ma una debolezza più profonda, cioè non aver mai preso davvero una decisione chiara in politica estera. Afferma la Annunziata: “Non è il servilismo a Trump, è quello che ha avuto fin dall'inizio su temi di politica estera, cioè di non prendere mai una decisione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Lucia Annunziata, gioco sporco contro Meloni: "La sua vera debolezza" Leggi anche: Andrea Sempio, gioco sporco contro il suo consulente? La denuncia Leggi anche: Ivana Castorina dura contro Grazie e Anita dopo il Grande Fratello: “Hanno fatto il gioco sporco” Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Donald Trump umilia Pedro Sanchez e gli spagnoli: Devo parlare con quegli scrocconi | Libero Quotidiano.it; Giorgia Meloni, per una ragazza della Garbatella...: la frase definitiva del premier | Libero Quotidiano.it; Groenlandia, è arrivato Corrado Formigli: il video della piazzata sul ghiaccio | Libero Quotidiano.it; Dritto e rovescio, Conte attacca Meloni: Con 27 come lei a Bruxelles... | Libero Quotidiano.it. "La debolezza di Meloni è non prendere mai una decisione in politica estera" Lucia Annunziata facebook L'intervista di Corrado Formigli a Lucia Annunziata. la7.it/piazzapulita/v… #Piazzapulita x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.