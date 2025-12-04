Armando Palmegiani non ci sta e respinge le accuse nei suoi confronti e ribatte a chi cerca di "screditarlo" sul caso Garlasco, dove è uno dei consulenti di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi. Al centro della polemica una sua relazione in cui "parlo della forma della traccia 45 (lungo le scale dove è stata gettata la vittima, ndr ) e non dico che è riferibile a Stasi o Sempio dato che, come ho scritto allora all'avvocato (del condannato, ndr ) che ha avuto la relazione (i primi di giugno), la traccia non è attribuibile avendo al massimo 10 punti. Ma ovviamente quest'ultima parte non viene riportata " scrive l'esperto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Andrea Sempio, gioco sporco contro il suo consulente? La denuncia