Dopo il Grande Fratello Ivana Castorina attacca Grazia e Anita e svela perché le gieffine l’hanno delusa. Ivana Castorina ha dovuto lasciare il Grande Fratello durante la nona puntata dopo essere stata eliminata al televoto flash a sorpresa che ha riguardano solo le donne della casa più spiata d’Italia. Ivana Castorina al Grande Fratello (Screen Mediaset Infinity) Dopo il reality ha ammesso di esserci rimasta male per il comportamento di Grazia Kendi e Anita Mazzotta, il motivo? Intervistata da Il Giornale ha svelato: “ Non mi aspettavo che Anita e Grazia fossero coalizzate contro di me, dato che in Casa abbiamo sempre condiviso una bella amicizia”. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - Ivana Castorina dura contro Grazie e Anita dopo il Grande Fratello: “Hanno fatto il gioco sporco”