Lorenzo Lucca si avvicina alla conclusione della trattativa con il Nottingham Forest, segnando un passo importante nel suo percorso professionale. Dopo aver superato le visite mediche, l’attaccante azzurro è pronto a trasferirsi in Premier League. La firma con il club inglese è imminente, rappresentando una nuova sfida nel suo cammino di crescita e sviluppo.

Vicinissimo il passaggio dell'attaccante Lorenzo Lucca dal Napoli al Nottingham Forest. "Lorenzo Lucca ha superato le visite mediche col Nottingham, tutto ok. I contratti stanno per essere firmati, siamo verso le firme definitive dell'accordo. Operazione chiusa tra Napoli e Nottingham: il Napoli prima di mandarlo in prestito ha chiuso la pratica con l'Udinese. Il calciatore è totalmente di proprietà del Napoli, l'operazione con l'Udinese è stata definita nelle ultime ore".

Lucca supera le visie mediche, imminente la firma col Nottingham

Lucca se ne va in prestito al Nottingham Forest, in programma le visite mediche (Fabrizio Romano)Lucca si trasferisce in prestito al Nottingham Forest.

Roma, Vaz ha finito le visite: firma imminenteRoma, Vaz ha concluso le visite mediche e si appresta a firmare il nuovo contratto.

