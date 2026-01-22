Lucca si trasferisce in prestito al Nottingham Forest. L’attaccante, ex Udinese, sta per sostenere le visite mediche con il club inglese, segnando un nuovo passo nella sua carriera. La trattativa si sta concludendo e il trasferimento dovrebbe essere ufficializzato a breve.

Prestito senza obbligo di riscatto che è comunque fissato a 40 milioni di euro. L’attaccante giocherà in Premier League La telenovela Lucca volge al desio. L’attaccante ex Udinese ha accettato la corte del Nottingham Forest e presto sarà li’ per le visite mediche. Va a giocare in Premier League. La notizia è di Fabrizio Romano che annuncia l’accordo con l’agente del giocatore Beppe Riso. Lucca andrà in prestito senza obbligo di riscatto che è comunque fissato a 40 milioni di euro. Su YouTube: «Nulla ancora di definito, ma il Nottingham sta continuando ad aspettare Lucca e le sensazioni sono positive» Fabrizio Romano e Matteo Moretto: «L'estate scorsa il Napoli ha valutato se fare un'offerta per Lookman. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lucca se ne va in prestito al Nottingham Forest, in programma le visite mediche (Fabrizio Romano)

Lucca via dal Napoli? Domani la risposta al Nottingham Forest: la rivelazione di Romano e il retroscena su Lang!Il mercato in uscita del Napoli si avvicina a un momento importante, con possibili operazioni che potrebbero modificare la rosa offensiva.

Lucca non è convinto di trasferirsi al Nottingham Forest (Schira)Lucca, attualmente al Pisa, sta valutando l'offerta di trasferimento al Nottingham Forest.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Lega, Vannacci resta o se ne va?; Il Napoli butta via partita e Champions, squadra che mentalmente è lontana parente di quella che ha vinto lo scudetto Quella squadra aveva la partita nelle vene, questa no. Il Napoli vinceva 1-0 a Copenaghen ed era con l'uomo in più: è finita 1-1. Ora bisogna; Lucca, nonno spara un colpo di fucile e minaccia di morte la figlia; Lucca, ciclista si schianta in una buca: Comune condannato a risarcirlo.

Siparietto su Twitch tra Geolier e Romano: Lucca se ne va, guagliù!Diretta Twitch tra calcio e intrattenimento con protagonisti Fabrizio Romano e Geolier, ospiti di Zano per una live sui TOTY di FC 26. Nel corso della trasmissione, il giornalista ha regalato qualche. tuttonapoli.net

Geolier: Lucca se ne va, uagliù. Poi la richiesta in diretta a RomanoIl rapper napoletano ha partecipato ad una live in compagnia del noto giornalista ed ha commento le notizie di mercato che riguardano il Napoli. areanapoli.it

Lorenzo Lucca al Nottingham Forest: è tutto fatto Fabrizio Romano ha lanciato il suo "Here we go": l'attaccante si trasferirà in prestito con diritto di riscatto #Lucca #SSCNapoli #Calciomercato x.com

Cessione #Lucca, Pisa ancora in pressing: c'è l'offerta al Napoli, il giocatore deciderà dopo Copenhagen! Il Pisa ha mantenuto alto il pressing per Lucca, offre 2 milioni per il prestito e spera che l’attaccante non accetti la proposta del Nottingham Forest. Il Pis - facebook.com facebook