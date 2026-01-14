Roma Vaz ha finito le visite | firma imminente

Roma, Vaz ha concluso le visite mediche e si appresta a firmare il nuovo contratto. La società giallorossa ha completato con successo le procedure di rito, segnando un passo importante nel mercato di gennaio. Nei prossimi giorni, Vaz dovrebbe ufficializzare il suo ingresso nel club, rafforzando la rosa di José Mourinho.

La Roma ha battuto il primo colpo del mercato di gennaio. Robinio Vaz è ormai un nuovo giocatore giallorosso: visite mediche completate, firma imminente. L’attaccante classe 2007 lascia il Olympique Marsiglia con una formula già definita: prestito con obbligo di riscatto per 25 milioni di euro complessivi, più il 10% sulla futura rivendita. Operazione strutturata e già chiusa nei dettagli. Nel pomeriggio Vaz si recherà a Trigoria per sottoscrivere il contratto con la Roma, ultimo passaggio prima dell’ufficialità. La dirigenza giallorossa ha deciso di anticipare la concorrenza puntando forte su uno dei profili più promettenti del panorama europeo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it Leggi anche: Robinio Vaz atteso in serata a Roma: fissate le visite mediche Leggi anche: L’Atalanta lo ha soffiato alla Roma: visite e firma per Raspadori | VIDEO CM La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Robinio in onore di Robinho, la banlieue e De Zerbi come maestri: Roma, chi è Vaz; Le notizie di calciomercato del 13 gennaio 2026: Raspadori all'Atalanta, Vaz alla Roma. Gatti in uscita dalla Juve; Calciomercato Roma, da Raspadori a Malen e Robinio Vaz: tutte le trattative; Robinio Vaz, il diamante della banlieue. Roma, Vaz ha terminato le visite mediche. A breve la firma sul contratto - Come riportato da Il Tempo, Robinio Vaz francese ha terminato le visite mediche e nel pomeriggio si recherà a Trigoria per firmare il contratto. tuttomercatoweb.com

Calciomercato Roma: sbarca Vaz e Malen è a un passo! Rivoluzione invernale per Gasperini, e Dragusin… Il punto sui giallorossi - Il punto sui giallorossi Il puzzle tattico di Gian Piero Gasperini si sta finalmente completando. calcionews24.com

Mercato Roma LIVE: Vaz accolto dai tifosi, nuova offerta al rialzo per Malen - Bloccata la cessione di Baldanzi alla Fiorentina, su di lui c'è il Genoa che ora è in pole. forzaroma.info

