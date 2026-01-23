Un individuo sospettato di attività di spaccio è stato individuato nei pressi di un canale e nelle sue abitazioni. La persona era coinvolta nel nascondere sostanze stupefacenti come coca e hashish, utilizzando aree boschive e locali domestici come punti di deposito. Le indagini hanno permesso di chiarire il suo ruolo nel mercato locale di droga, evidenziando un'attività di distribuzione più articolata rispetto a quella di un semplice pusher ambulante.

Non era un piccolo pusher in bicicletta ma aveva facilità di smerciare droga in discrete quantità che nascondeva in un bosco lungo il canale e in camera sua. Nel pomeriggio di un paio di giorni fa, la Squadra Mobile della Questura di Monza ha arrestato un marocchino di 40 anni sorpreso a Monza nella flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti avevano allestito un servizio di osservazione e appostamento nei pressi del canale Villoresi, nella zona compresa tra via Ghilini e via Lippi. E hanno notato sopraggiungere in bici un nordafricano, una vecchia conoscenza in quanto già più volte arrestato e denunciato per spaccio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lo spacciatore del canale. Nei boschi e a casa nascondeva coca e hashish

