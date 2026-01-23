Livorno | Operaio morto sul lavoro a Shangai il sindaco | Addolorati e vicini alla sua famiglia

Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Shanghai, dove un operaio di 50 anni di Ponsacco è deceduto dopo essere stato schiacciato da un macchinario in un'azienda edile. Il sindaco esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia dell’uomo. Questo tragico evento evidenzia ancora una volta l’importanza della sicurezza sui luoghi di lavoro, anche in contesti internazionali.

Un operaio 50enne di Ponsacco è morto schiacciato da un macchinario all'interno di un'azienda edile in via Piombanti (Shangai) nella mattina di oggi, venerdì 23 gennaio. Una tragedia che riporta all'attenzione il tema della sicurezza suoi luoghi di lavoro visto che in Italia le statistiche Inail.

