Livorno tragedia sul lavoro a Shangai | operaio muore schiacciato all' interno di una ditta

Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina in una ditta di Shanghai, provocando la morte di un operaio tra i 50 e i 60 anni. L'accaduto ha suscitato attenzione e preoccupazione, evidenziando ancora una volta l'importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro. La notizia si inserisce in un contesto di crescente attenzione alle condizioni di tutela dei lavoratori.

Tragedia sul lavoro all'interno di una ditta in zona Shangai dove un operaio tra i 50 e i 60 anni è morto nella mattina di oggi, venerdì 23 gennaio. Secondo una primissima ricostruzione dei fatti sembra che l'uomo sia rimasto schiacciato da un macchinario mentre stava scaricando alcune tegole, ma.

