Trovato morto in Spagna il sindaco di Francolise | Vicini alla famiglia
Tempo di lettura: 2 minuti “Non conoscevo Rocco, so che era andato via da Francolise da almeno una decina di anni. Viaggiava e si spostava molto. Conosco invece i genitori, brave persone, e a loro ci stringiamo come comunità. Siamo molto dispiaciuti”. Così il sindaco di Francolise Saturnino Di Benedetto ha commentato la vicenda che ha coinvolto il suo compaesano 29enne Rocco Amato, trovato cadavere a Barcellona. Il padre di Rocco è un agente penitenziario, la madre è titolare di un negozio fiori. “Sono grandi lavoratori e persone perbene” dice Di Benedetto. Rocco era spesso in giro per il mondo ma tornava spesso a Sant’Andrea del Pizzone, frazione di Francolise da cui proveniva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
