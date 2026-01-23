LIVE Skicross Veysonnaz 2026 in DIRETTA | manca poco all’inizio delle fase finali di gara 1

Segui in tempo reale le finali di Skicross a Veysonnaz 2026. La gara maschile vede in testa Alex Fiva, mentre tra le donne Naeslund ha dominato le qualificazioni. Rimani aggiornato sugli sviluppi della competizione attraverso la nostra diretta, che fornisce tutte le informazioni più recenti e precise sulla fase finale di questa emozionante manifestazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.48 Se nella competizione femminile le qualificazioni sono state dominate da Naeslund, in quella maschile il primo è Alex Fiva che farà di tutto pur di vincere davanti al suo pubblico. 12.45 In quella maschile, invece, sono tre gli azzurri con Zorzi in quarta batteria, Zuech in sesta e Tomasoni in ottava. 12.43 Nella gara femminile, che inizierà intorno alle 13.25, dopo gli ottavi di finale maschili, abbiamo una sola rappresentante per l’Italia: ovviamente parliamo di Jole Galli, qualificatasi come seconda, dietro la fortissima Naeslund che in questo weekend ha voglia di dominare. 🔗 Leggi su Oasport.it

Fis Ski Cross World Cup Veysonnaz Here are the Top 10 results (Qualification for Finals on 24 JAN) You can find full results on (fis-ski.com) or FIS App. #fisskicross #fisfreestyle #worldcupveysonnaz #wintersport facebook