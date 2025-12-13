LIVE Snowboard PGS Cortina d’Ampezzo 2025 in DIRETTA | manca poco all’inizio delle fasi finali otto azzurri in gara tra maschile e femminile!

Segui in tempo reale le fasi finali del PGS Cortina d’Ampezzo 2025 di snowboard, con otto azzurri in gara tra maschile e femminile. Manca poco all'inizio delle batterie degli ottavi di finale, con aggiornamenti continui sulla competizione. Ricordiamo che, nonostante si svolga a Cortina, le gare odierne si disputano sulla pista di Livigno, diversa da quella delle Olimpiadi 2026.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.21 Quando mancano dieci minuti all’inizio della prima batteria degli ottavi di finale femminili, vi ricordiamo che pur gareggiando a Cortina quella di oggi non è la pista che verrà usata per le prossime Olimpiadi invernali che inizieranno il 6 febbraio 2026: per l’intera giornata di gare è stata usata la pista di Livigno. 17.18 Spazio anche per Elisa Caffont, seconda nelle qualificazioni che nella quinta batteria se la vedrà con la statunitense Iri Pflum. Lucia Dalmasso, infine, è in settima e penultima batteria, dopo essersi qualificata come sesta: l’azzurra affronterà l’unidcesima polacca Krol-Walas. Oasport.it

LIVE Snowboard, PGS Cortina d’Ampezzo 2025 in DIRETTA: azzurri per continuare a stupire - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale della seconda tappa della Coppa del Mondo ... oasport.it

Snowboard, 8 azzurri avanzano nel PGS di Cortina d’Ampezzo. Si rivede un buon Roland Fischnaller - Dopo l'esordio in Cina, a Mylin, la Coppa del Mondo di snowboard PGS 2025- oasport.it