LIVE Skicross Veysonnaz 2026 in DIRETTA | l’Italia si affida a Jole Galli senza Deromedis

Benvenuti alla diretta live di Skicross a Veysonnaz 2026. Qui potrete seguire gli aggiornamenti in tempo reale sulla competizione, con particolare attenzione alla squadra italiana, che si affida a Jole Galli in assenza di Deromedis. La gara si svolge in Svizzera, in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina, e rappresenta un importante momento di preparazione per gli atleti. Restate con noi per tutte le ultime notizie e risultati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della Coppa del Mondo di skicross, con gli sciatori migliori del pianeta che, prima di ritrovarsi a Milano Cortina per le Olimpiadi invernali che partiranno il 6 febbraio, gareggeranno a Veysonnaz, in svizzera. Gli italiani cercano punti FIS importanti per continuare la stagione. Nella gara maschile, alla prima qualifica è stato eliminato Simone Deromedis che quindi non parteciperà alla prima delle due gare svizzere di questo weekend: l’azzurro non è riuscito ad entrare nei migliori trentadue, restano attardato dalla vetta dello svizzero Alex Fiva per più di un secondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

