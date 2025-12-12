LIVE Skicross Val Thorens 2025 in DIRETTA | Deromedis e Tomasoni in semifinale ora Jole Galli

Segui in tempo reale le qualificazioni e le semifinali di Skicross a Val Thorens 2025. I protagonisti del giorno includono Deromedis, Tomasoni e Jole Galli, con aggiornamenti continui sulle performance delle atlete da tutto il mondo. Resta con noi per non perdere nessuna emozione di questa competizione in corso.

Si riparte con la svedese Naeslund, la svizzera Smith, e le canadesi Schmidt ed Hoffos. SEMIFINALI FEMMINILI 13:29 Allunga le linee Kappacher, passano dunque Federico Tomasoni e Simone Deromedis! 13:29 Deromedis è secondo alle spalle di un ottimo Tomasoni, occhio all'austriaco. 13:29 Senza paura Kappacher si mette al comando. 13:28 Tocca agli azzurri, purtroppo tutti nella quarta heat. Simone Deromedis, Edoardo Zorzi e Federico Tomasoni fronteggiano l'austriaco Kappacher. 13:28 Passa il turno in scioltezza Howden, che riscatta parzialmente la gara di ieri.

13:11 Erroraccio della francese, che saluta le chance di semifinali.

15:22 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della gara di skicross i Val Thorens.

SkiCross, esordio da sogno: Deromedis trionfa e Zorzi firma la doppietta azzurra a Val Thorens

Esordio con vittoria per Simone Deromedis che nella prima tappa di Coppa del Mondo di Skicross in Val Thorens ha dominato portandosi a casa i primi 100 punti della stagione. Dietro di lui Edoardo Zorzi per una doppietta mai avvenuta nella storia Azzurra. U - facebook.com Facebook