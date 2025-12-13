LIVE Snowboardcross Cervinia 2025 in DIRETTA | iniziano gli ottavi maschili gli azzurri cercano il passaggio del turno!

Segui in tempo reale gli ottavi maschili di Snowboardcross a Cervinia 2025. Gli azzurri cercano di superare il turno, mentre atleti da tutto il mondo si sfidano per avanzare nella competizione. Aggiornamenti continui e aggiornamenti dal campo per non perdere nessuna emozione di questa fase cruciale della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE OTTAVI MASCHILI 11.28 Oltre il già citato francese, nella prima batteria ci sono anche il ceco Kubicik, lo statunitense Baumgartner e l’australiano Bolton. 11.25 Mancano cinque minuti all’inizio delle fase finali! 11.23 In prima batteria, ci sarà il francese Chollet Jonas, qualificatosi primo dopo le prime due run, che si sono disputate ieri mattina, ovviamente sempre a Cervinia. 11.20 Per quanto riguarda la gara femminile, che come sappiamo partirà dai quarti di finale, sono tre le azzurre che partecipano e che hanno superato le qualificazioni: Lisa Francesia Boirai in prima batteria, Michela Moioli in seconda e Sofia Groblechner in quarta e ultima. Oasport.it

