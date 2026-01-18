Segui in tempo reale gli ottavi di finale di LIVE Snowboard, PGS Bansko 2026. Gli atleti italiani sono in gara, e i risultati vengono aggiornati costantemente. Clicca sul link per restare informato sugli sviluppi e sui passaggi del turno degli azzurri in questa competizione internazionale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.48 Terza batteria degli ottavi, con la svizzera Zogg che affronta Moisan, canadese qualificatasi con l’ottavo tempo. 11.47 Pochi problemi per la padrona di casa, che accede ai quarti di finale. 11.46 Seconda batteria con la canadese Wei e la bulgara Zamfirova, quinta qualificata. 11.46 Sbaglia Dekker, che ha gareggiato nella pista rossa, la stessa che ieri ha causato maggiori difficoltà agli atleti. Passa Hofmeiser. 11.45 Parte la prima batteria! OTTAVI FEMMINILI 11.43 Nella prima batteria femminile, si affronteranno la tedesca appena citata, qualificata come quarta, e l’olandese Dekker. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Bansko 2026 in DIRETTA: iniziano gli ottavi, gli azzurri cercano il passaggio del turno!

LIVE Snowboard, PGS Bansko 2026 in DIRETTA: iniziano gli ottavi femminili, Dalmasso e Caffont vogliono il passaggio del turno!

Segui in tempo reale le gare di snowboard ai PGS Bansko 2026. Gli ottavi femminili sono iniziati, con Dalmasso e Caffont impegnate a conquistare il passaggio del turno. Aggiorna questa pagina per tutte le ultime notizie e risultati aggiornati durante l’evento.

LIVE Snowboardcross, Cervinia 2025 in DIRETTA: iniziano gli ottavi maschili, gli azzurri cercano il passaggio del turno!

Segui in tempo reale gli ottavi maschili di Snowboardcross a Cervinia 2025. Gli azzurri cercano di superare il turno, mentre atleti da tutto il mondo si sfidano per avanzare nella competizione. Aggiornamenti continui e aggiornamenti dal campo per non perdere nessuna emozione di questa fase cruciale della gara.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Nessun italiano ai quarti del gigante parallelo di #Snowboard maschile a Bansko. Un'eventualità più unica che rara. Forza ragazzi! Meglio qui che a Livigno. x.com

Dario Puppo. . A Bansko, a mezzogiorno, torna in pista l’Italia delle meraviglie dello snowboard alpino. In occasione dell’ultimo Salotto Bianco, organizzato presso Pastificio Felicetti, in Val di Fiemme, abbiamo chiesto a Roland Fischnaller di spiegarci cosa ren - facebook.com facebook