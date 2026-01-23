Benvenuti alla diretta delle prove generali di sci di fondo a Goms, Svizzera, validi come test olimpico per i team sprint maschile e femminile a tecnica libera. Questa tappa, ultima del circuito di Coppa del Mondo prima dei Giochi di Milano-Cortina 2026, offre un’anteprima delle competizioni che si svolgeranno alle Olimpiadi. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale per rimanere informati sulle performance di Pellegrino, Barp e delle altre squadre.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti a questa Diretta LIVE delle team sprint a tecnica libera maschile e femminile di Goms (SUI) che precede i Giochi Olimpici di MilanoCortina 2026, ultima tappa per la Coppa del Mondo di Sci di Fondo prima della Val di Fiemme. Si giunge in una località da sempre gradita a Federico Pellegrino e alla squadra azzurra, che proverà a conquistare un altro podio dopo i due conquistati a livello individuale dal poliziotto e il grande 4° posto di Elia Barp nella passata 10 km a tecnica classica con partenza ad intervalli di Oberhof. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Team Sprint tl Goms 2026 in DIRETTA: prove generali di Olimpiadi per Pellegrino e Barp

LIVE Sci di fondo, Team Sprint tl Davos 2025 in DIRETTA: prove di Olimpiadi per Pellegrino e gli azzurriBenvenuti alla diretta della team sprint a tecnica libera di Davos, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026.

LIVE Sci di fondo, Team Sprint tl Davos 2025 in DIRETTA: sale l’attesa per Barp-Pellegrino!Segui in diretta la Team Sprint di Sci di Fondo a Davos 2025, con grande attesa per la sfida tra Barp e Pellegrino.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: LIVE Sci di fondo, Sprint Oberhof 2026 in DIRETTA: Pellegrino e De Martin Pinter in finale!; LIVE Sci di fondo, 10 km tc Oberhof 2026 in DIRETTA: vincono sempre Norvegia e Svezia. Elia Barp a un passo dall’impresa; Dove guardare la stagione invernale 2025/2026: sci di fondo tradizionale, biathlon e Olimpiadi; Sci Alpino | FIS GPI Dicoflor | Slalom | Artesina | 15-16 Gennaio: Vittoria per Lorenzo Pittarello nel secondo slalom.

LIVE Sci di fondo, 10 km tc Oberhof 2026 in DIRETTA: vincono sempre Norvegia e Svezia. Elia Barp a un passo dall’impresaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:51 Si chiude qui la Diretta LIVE e anche la giornata di sci di fondo da Oberhof (GER), vi invitiamo a restare ... oasport.it

LIVE Sci di fondo, Sprint Oberhof 2026 in DIRETTA: Pellegrino e De Martin Pinter in finale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.00 Per oggi è tutto amici di OA Sport! La Diretta Live testuale della sprint a tecnica libera di Oberhof ... oasport.it

CdM Sci nordico: Cassol, Laurent e Pellegrino alla tre giorni di Goms (SUI) Ultima tappa di Coppa del Mondo di Fondo, a Goms (Svizzera), prima delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, con gli atleti impegnati, dal 23 al 25 gennaio, nella Team Sprint in skating, l - facebook.com facebook