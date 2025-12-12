LIVE Sci di fondo Team Sprint tl Davos 2025 in DIRETTA | sale l’attesa per Barp-Pellegrino!

Segui in diretta la Team Sprint di Sci di Fondo a Davos 2025, con grande attesa per la sfida tra Barp e Pellegrino. La competizione si prospetta molto combattuta, con la Norvegia dominante e altri team pronti a sorprendere. Rimani aggiornato sui momenti salienti di questa emozionante finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:26 In una finale maschile che si preannuncia molto tirata ma anche dominata da Norvegia I, visto che dispone del migliore finisseur del mondo (Klaebo), poi dietro chiunque tra Italia I, Norvegia II (Amundsen-Vike) e Francia I (Jouve-Chappaz) potrebbe scamparla. 17:23 Ci siamo, manca sempre meno alla finale della team sprint maschile. 17:20 CLASSIFICA TEAM SPRINT DONNE DAVOS (SUI) SVEZIA I. NORVEGIA II. NORVEGIA I. GERMANIA I. SVEZIA II. 9. ITALIA I 12. ITALIA II 17:18 La grande battuta è Svezia II che non va neanche sul podio ed era la seconda favorita della vigilia. Oasport.it

