Segui in tempo reale la seconda prova di discesa libera di Kitzbuehel 2026. Franzoni mantiene la posizione di testa, mentre Innerhofer, Casse e Schieder si distinguono tra i migliori. Aggiorna la diretta cliccando sul link e scopri i pettorali di partenza e gli ultimi risultati.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 13.04: Francesi ancora protagonisti con Games Seigneur che si inserisce in 17ma posizione a 1”33 dalla testa 12.59: È 26mo l’austriaco Ploier a 1”93 dalla testa 12.59: Fuori dai trenta Pfiffner 12.56: Trentesimo posto per lo statunitense Arvidsson a 2”30 dalla stasera 12.55: Fuori dai 30 l’austriaco Rieser 12.53: Salta l’ultima porta lo statunitense Negomir, non è partito Bosca, fuori dai 30 Goldberg 12.50: 3”27 Di ritardo per lo sloveno Cater anche lui fuori dai 30 12.48: Fuori dai primi 30 il norvegese Moeller 12.47: Come ieri molto bene il tedesco Jocher che chiude con un ritardo di 1”23 ed è 13mo 12,45: 20mo posto a 1”60 dalla testa per il tedesco Vogt. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: Franzoni non si ferma, ancora primo! Innerhofer, Casse e Schieder tra i migliori

LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: Franzoni sempre velocissimo! Innerhofer, Casse e Schieder tra i miglioriSegui la seconda prova di discesa di Kitzbuehel 2026 in tempo reale.

LIVE Sci alpino, Prova discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: doppietta azzurra Franzoni-Innerhofer! Bene Casse, Paris non spingeSegui in tempo reale la discesa di Kitzbuehel 2026, con aggiornamenti sulla prova maschile.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA: PELLE D’OCA! Brignone emoziona e sfiora la top5! Della Mea in top10; Sci alpino, gigante Kronplatz: vince Julia Scheib, ma la 'Regina' Federica Brignone è sesta - Kronplatz, Federica Brignone: Felice per il rientro, con adrenalina non ho sentito dolore (video); Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino femminile, a Kronplatz lo slalom gigante: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta; Rassat vince lo slalom di Adelboden, Vinatzer 17°.

LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: Paris deve alzare l’asticella, Franzoni studia la StreifCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda prova della discesa libera ... oasport.it

Quando lo sci alpino oggi in tv: orario seconda prova discesa Kitzbuehel, startlist, streamingSi entra ufficialmente nel vivo della settimana di Kitzbuehel (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2026. Dopo la prima prova della ... oasport.it

ALPINO - Asja Zenere 15. nel GS di Audi FIS Ski World Cup Kronplatz - Plan de Corones! Poca fortuna invece per Ambra Pomarè che non è riuscita a qualificarsi per la seconda manche. Classifica https://comitati.fisi.org/veneto/blog/2026/01/20/alpino-asja - facebook.com facebook

LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: alle 12.30 la rifinitura sul Lauberhorn - x.com