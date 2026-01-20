LIVE Sci alpino Prova discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA | doppietta azzurra Franzoni-Innerhofer! Bene Casse Paris non spinge

Segui in tempo reale la discesa di Kitzbuehel 2026, con aggiornamenti sulla prova maschile. La giornata ha visto una doppietta italiana con Franzoni e Innerhofer, mentre Casse ha mostrato buona forma e Paris ha mantenuto un ritmo più contenuto. Rimani aggiornato sui risultati e le classifiche, cliccando sul link per la diretta e i pettorali di partenza.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI KRONPLATZ ALLE 10.30 E 13.30 13.00: Il francese Bailet si conferma in buona condizione ed è 17mo a 1”60 da franzoni 12.56: Perde subito tanto nella parte alta l’azzurro Perathoner che è 55mo 5”40 1252: Nomi nuovi: 18mo anche l’austriaco Wierer a 1”71 da Franzoni 12.51: Veloce il cileno Von Appen che chiude con un ritardo di 1”72 ed è 18mo 12.47: Nessun ingresso fra i primi 30 con le ultime discese 12.52: Lo statunitense Negomir è 26mo a 2’42” 12.40: Sia Moeller che Cater accumulano ritardi pesanti e sono fuori dai 30 12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: doppietta azzurra Franzoni-Innerhofer! Bene Casse, Paris non spinge LIVE Sci alpino, Prova discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: Franzoni si conferma in gran forma! Bene Casse, Paris in controlloSegui in tempo reale la prova di discesa di Kitzbuehel 2026, con aggiornamenti sulla performance di Franzoni, Casse e Paris. LIVE Sci alpino, Prova discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: subito la Streif per Paris e FranzoniBenvenuti alla diretta della prova di discesa libera maschile a Kitzbuehel 2026. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. LIVE Sci alpino, Seconda Prova discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: Nicol Delago si aggiudica il secondo test, Goggia ancora in rodaggio; LIVE Sci alpino, Prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: azzurri da non credere, tre ai primi tre posti! E Franzoni rifila a tutti distacchi abissali…; LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: Paris preoccupa, va via zoppicando. Franzoni fa il vuoto; LIVE Sci alpino, Prova discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: stupisce Nadia Delago, Goggia troppo indietro. LIVE Sci alpino, Prova discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: tempo di Streif per Paris e Franzoni - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI KRONPLATZ ALLE 10.30 E 13.30 Buongiorno e ... oasport.it Quando lo sci alpino oggi in tv: orari gigante Kronplatz e prova Kitzbuehel, startlist, streaming - Il grande Circo Bianco al femminile si prepara ad una giornata che potrebbe essere uno spartiacque nel corso della stagione. La Coppa del Mondo di sci ... oasport.it ALPINO - Ieri, 18 gennaio, sulla pista Campigol della ski area San Pellegrino - Falcade, lo Sci club Val Biois ha proposto una prova del Grand Prix Lattebusche per la circoscrizione FISI Belluno Bassa. In programma la formula "Flipper". 170 sono stati i baby e - facebook.com facebook LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: alle 12.30 la rifinitura sul Lauberhorn - x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.