LIVE Paolini-Jovic Australian Open 2026 in DIRETTA | dalle 7.00 il match dell’azzurra

Segui in tempo reale il match tra Paolini e Jovic agli Australian Open 2026, disponibile dalla prima mattina. Aggiorna questa pagina per ricevere gli ultimi aggiornamenti sul risultato e sulle fasi del match. La vincente affronterà agli ottavi Yulia Putintseva, che ha superato Sonmez in tre set. Restate con noi per tutte le novità sul torneo e sui protagonisti di giornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6:54 La vincente dell’incontro troverà agli ottavi la kazaka Yulia Putintseva, che in nottata ha superato in tre parziali la turca Sonmez. 6:49 Quello che andremo a commentare sarà il terzo confronto iretto tra le due con l’azzurra avanti 2-0. 6:44 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Paolini-Jovic. Poco più di 15 minuti all’ingresso in campo delle due giocatrici. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di terzo turno degli Australian Open 2026 tra Jasmine Paolini e l’americana Iva Jovic. Terzo confronto diretto tra le due giocatrici con l’azzurra avanti 2-0 dopo i successi colti entrambi nel 2025 sul cemento di Indian Wells e degli US Open. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Jovic, Australian Open 2026 in DIRETTA: dalle 7.00 il match dell’azzurra LIVE Paolini-Frech 4-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: arriva il break dell’azzurraSegui la diretta dell'incontro tra Paolini e Frech agli Australian Open 2026. LIVE Paolini-Frech 6-2 2-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: controbreak dell’azzurraSegui in tempo reale la partita tra Paolini e Frech agli Australian Open 2026. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: LIVE Paolini-Jovic, Australian Open 2026 in DIRETTA: dalle 7.00 il match dell’azzurra; LIVE Australian Open: Alcaraz è agli ottavi. Eliminati Errani e Vavassori. Paolini-Jovic alle 7; AO, venerdì Paolini affronta Jovic: in palio gli ottavi. Aggiornamenti live dalle 7; Live Iva Jovic - Jasmine Paolini - Australian Open Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 23/01/2026. LIVE Australian Open: dalle 3.30 Alcaraz-Moutet per gli ottavi. Paolini-Jovic alle 7Gli Australian Open 2026 sono trasmessi in Italia in diretta sui canali di Eurosport, disponibili su HBO Max, Discovery+, DAZN, TimVision e Prime Video Channels. Diretta testuale su gazzetta.it ... gazzetta.it Australian Open, oggi Paolini-Jovic – Diretta(Adnkronos) – Jasmine Paolini torna protagonista agli Australian Open 2026. La tennista azzurra affronta oggi, venerdì 23 gennaio, la statunitense Iva Jovic – in diretta tv e streaming – nel terzo tur ... pianetagenoa1893.net AUSOPEN26: Il programma del Day6 vede la nostra Jasmine Paolini opposta a Iva Jovic. Esordio nel doppio misto della coppia Errani-Vavassori, sfideranno Siegemund L.-Roger-Vasselin E. (ore 4:30ca) Forza Eurosportitalia #JasminePaolini #J - facebook.com facebook Paolini-Jovic: orario, precedenti e dove vederla in tv x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.