LIVE Paolini-Frech 4-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | arriva il break dell’azzurra

Segui la diretta dell'incontro tra Paolini e Frech agli Australian Open 2026. Aggiorna la pagina per tutte le ultime notizie, risultati e dettagli sul match in corso. Restiamo aggiornati insieme sui momenti salienti di questa sfida nel rispetto di uno stile sobrio e preciso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Pessima volèe di rovescio della polacca. 15-0 Ottimo scambio condotto a suon di dritti da Frech. 4-1 Game Paolini. Servizio vincente della toscana, che conferma il break. AD-40 Con pazienza Jasmine prepara il dritto inside in vincente. 40-40 Rovescio incrociato in anticipo vincente della polacca, che dal lato sinistro dimostra enormi qualità. AD-40 Se ne va il dritto di Frech. 40-40 Prima vincente dell'azzurra, che annulla la settima palla break su 7. 40-AD Palla del controbreak Frech. Risposta di dritto vincente della tennista di Lodz. 40-40 Scambio prolungato ad alta intensità chiuso dall'errore di rovescio della polacca.

