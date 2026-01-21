LIVE Paolini-Frech 6-2 2-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | controbreak dell’azzurra

Segui in tempo reale la partita tra Paolini e Frech agli Australian Open 2026. Aggiornamenti costanti sul punteggio e sugli scambi principali, con particolare attenzione al controbreak dell’azzurra. Clicca qui per aggiornare la diretta e rimanere informato sugli sviluppi del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Passante lungolinea vincente di rovescio dell'italiana. 15-0 Ottimo schiaffo al volo di dritto della polacca. 2-1 Game Paolini. Cambio con il rovescio in lungolinea e schiaffo al volo dell'azzurra. AD-40 Se ne va il rovescio della tennista di Lodz. 40-40 Ottima smorzata di dritto della toscana. 40-AD Palla break Frech. Splendido rovescio lungolinea vincente della polacca. 40-40 Seconda audace dell'azzurra che provoca l'errore dell'avversaria. 40-AD Palla break Frech. Jasmine non controlla questo rovescio incrociato. 40-40 Di poco lungo il dritto in uscita dal servizio di Paolini.

