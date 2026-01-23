LIVE Paolini-Jovic 2-6 Australian Open 2026 in DIRETTA | americana dominante problemi fisici per l’azzurra

Segui con noi la diretta del match tra Paolini e Jovic agli Australian Open 2026. L’americana si mostra molto efficace, mentre l’italiana sta affrontando alcuni problemi fisici. Aggiorna questa pagina per tutte le novità sul punteggio e le eventuali variazioni durante il match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 In corridoio il dritto lungolinea in uscita dal servizio dell'italiana. 1-1 Game Jovic. ACE dell'americana. 40-15 Gran punto dell'azzurra, che spinge con il dritto costringendo all'errore l'avversaria. 40-0 Prima vincente della statunitense. 30-0 L'azzurra colpisce in ritardo questo dritto lungolinea. 15-0 Scarica Jasmine su questo dritto inside out. 1-0 Game Paolini. Si ferma sul nastro il rovescio della californiana. 40-0 Non passa la risposta i dritto dell'americana. 30-0 Servizio e dritto ben giocato da Jasmine. 15-0 Scappa via la risposta di rovescio di Jovic. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Jovic 2-6, Australian Open 2026 in DIRETTA: americana dominante, problemi fisici per l'azzurra LIVE Paolini-Jovic, Australian Open 2026 in DIRETTA: la giovane americana incute rispettoBenvenuti alla cronaca in tempo reale del match tra Jasmine Paolini e Iva Jovic, valido per il terzo turno degli Australian Open 2026. LIVE Paolini-Jovic 1-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: azzurra in difficoltà nel primo setSegui in tempo reale l'incontro tra Paolini e Jovic agli Australian Open 2026. LIVE Paolini-Jovic 0-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: avvio spavaldo della giovane americanaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Palla break Paolini. Scappa via il rovescio difensivo di Jovic. 30-30 A metà rete il dritto incrociato di ...

