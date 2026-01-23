LIVE Paolini-Jovic 1-4 Australian Open 2026 in DIRETTA | azzurra in difficoltà nel primo set

Segui in tempo reale l'incontro tra Paolini e Jovic agli Australian Open 2026. La partita si sta svolgendo con intensità, con momenti di equilibrio e sfide tra le due giocatrici. Aggiorna la diretta per rimanere informato sul punteggio e sulle fasi salienti del match, che promette di offrire spettacolo e tensione nel corso della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Decolla il dritto dell'azzurra. 30-0 Il nastro accomoda la palla sul dritto in avanzamento di Jovic. Paolini deve cercare di variare. Sul ritmo quest'oggi la giovane americana ne ha di più. 15-0 Scappa via la risposta di rovescio di Jasmine. 1-4 Doppio break Jovic. Se ne va anche questo rovescio difensivo di Paolini, che cede la battuta per la terza volta su tre. 40-AD Palla del doppio break Jovic. E' lungo il rovescio in uscita dal servizio della toscana. 40-40 Gran risposta di rovescio di Jovic. Parità. 40-30 Non passa il rovescio lungolinea della californiana.

