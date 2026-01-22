LIVE Paolini-Jovic Australian Open 2026 in DIRETTA | la giovane americana incute rispetto

Benvenuti alla cronaca in tempo reale del match tra Jasmine Paolini e Iva Jovic, valido per il terzo turno degli Australian Open 2026. Seguite con attenzione gli aggiornamenti sulla partita, che si svolge in un contesto di grande tensione e determinazione. Vi accompagneremo passo dopo passo in questa sfida, offrendo un resoconto chiaro e preciso di ogni momento saliente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di terzo turno degli Australian Open 2026 tra Jasmine Paolini e l'americana Iva Jovic. Terzo confronto diretto tra le due giocatrici con l'azzurra avanti 2-0 dopo i successi colti entrambi nel 2025 sul cemento di Indian Wells e degli US Open. La vincente della sfida troverà agli ottavi di finale una tra la qualificata turca Zeynep Sonmez e la kazaka Yulia Putintseva. Paolini, trentenne toscana, si presenta all'appuntamento con il terzo turno del primo Major stagionale a margine della comoda vittoria sulla bielorussa Sasnovich, e del complicato, seppur netto, successo sulla polacca Frech.

