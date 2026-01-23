LIVE Paolini-Jovic 2-6 6-7 Australian Open 2026 in DIRETTA | terzo turno indigesto per l’azzurra

Segui in tempo reale il risultato del match tra Paolini e Jovic, valido per il terzo turno degli Australian Open 2026. La partita si è conclusa con il punteggio di 2-6 6-7, segnando un risultato difficile per l’azzurra. Restate aggiornati per ulteriori dettagli e sviluppi sul torneo, con notizie e analisi sui match più importanti in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:04 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Paolini-Jovic. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 9:03 Incontro durato un’ora e 48 minuti. Paolini ha messo in campo il 66% di prime dalle quali ha ricavato appena il 48% dei punti. Percentuali equilibrate per Jovic, che ha estratto il 59% dalla prima ed il 56% dalla seconda. 9:02 Match che stava per cambiare rotta sul finire di secondo set, ma la giovane statunitense non ha tremato dimostrando grandi capacità mentali oltre che tecniche. 🔗 Leggi su Oasport.it

