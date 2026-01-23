Nell’incontro degli Australian Open 2026, Jasmine Paolini è stata eliminata al terzo turno dalla statunitense Iva Jovic. La partita si è conclusa con la vittoria di Jovic, che ha superato l’italiana in due set. Questa eliminazione rappresenta un momento di conclusione per la tennista azzurra in questa edizione del torneo.

Nuova giornata di tennis. In campo questa mattina agli Australian Open è Jasmine Paolini. Che risultato ha fatto? La tennista, numero 8 al mondo, ha sfidato la statunitense Iva Jovic (numero 27 al mondo), in una partita decisamente molto combattuta. Ma chi ha vinto agli Australian Open tra Jasmine Paolini e Iva Jovic e qual è il risultato? Per Jasmine, dunque, la gara è parsa subito in salita, ma non si è data subito per vinta. Anzi. Nell’altalenante match tra Jasmine Paolini e Iva Jovic, i secondo set è stato decisamente più movimentato. LEGGI ANCHE: Australian Open, con Sinner non c’è partita! Jannik incontenibile contro Duckworth: il risultato del match L’atleta azzurra, infatti, ha provato ad accorciare le distanze, portandosi tra scambi difficili e misurati, sul parziale di 5-5, vedendosi però nuovamente scavalcare dalla sua avversaria, che è andata avanti sul 6-5. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Australian Open, Jasmine Paolini sconfitta da Iva Jovic: l'azzurra eliminata al terzo turno

Chi è Iva Jovic, l’americana di 18 anni che affronterà Jasmine Paolini agli Australian OpenIva Jovic, giovane tennista statunitense di 18 anni, si prepara ad affrontare Jasmine Paolini nel terzo turno degli Australian Open 2026.

Australian Open: Paolini-Jovic 5, turno a zero per Iva; Alcaraz a gonfie vele Risultati in direttaGli Australian Open proseguono con risultati significativi: Carlos Alcaraz si è qualificato agli ottavi senza difficoltà, mentre Jasmine Paolini affronta la giovane statunitense Iva Jovic.

