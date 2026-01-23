LIVE Paolini-Jovic 2-6 5-6 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’americana serve per il match
Segui in tempo reale il punteggio della partita tra Paolini e Jovic agli Australian Open 2026. Attualmente, Jovic serve per il match con il punteggio di 5-6, 15-15. Restate aggiornati per conoscere gli sviluppi di questa sfida decisiva.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Di poco lungo il rovescio difensivo dell’italiana. 0-15 Risposta profonda e dritto in avanzamento comodo per Jasmine. 6-5 Break Jovic. Se ne va anche il rovescio di Paolini. Dopo il cambio di campo la statunitense servirà nuovamente per il match. 40-AD Palla break Jovic. Risposta di dritto profondissima dell’americana che manda in tilt Jasmine. 40-40 Prima vincente provvidenziale dell’azzurra. Parità. 30-40 Palla break Jovic. Non ci voleva questo errore gratuito di dritto da parte di Paolini. 30-30 Non passa il dritto di Jovic. 15-30 Se ne va il dritto della giovane californiana. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Paolini-Jovic, Australian Open 2026 in DIRETTA: la giovane americana incute rispettoBenvenuti alla cronaca in tempo reale del match tra Jasmine Paolini e Iva Jovic, valido per il terzo turno degli Australian Open 2026.
LIVE Paolini-Jovic 2-6, Australian Open 2026 in DIRETTA: americana dominante, problemi fisici per l’azzurraSegui con noi la diretta del match tra Paolini e Jovic agli Australian Open 2026.
Argomenti discussi: LIVE Paolini-Jovic 2-6 1-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: set e break di margine per l’americana; LIVE Australian Open: Paolini-Jovic 2-6 6-6, controbreak di un'indomita Jasmine. Alcaraz avanti; Australian Open, i risultati di oggi in diretta: Paolini-Jovic 2-6; 0-0, a Iva il primo set in 37'; Alcaraz a gonfie vele; Iva Jovic - Jasmine Paolini Riassunto della partita.
LIVE Paolini-Jovic 0-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: avvio spavaldo della giovane americanaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Palla break Paolini. Scappa via il rovescio difensivo di Jovic. 30-30 A metà rete il dritto incrociato di ... oasport.it
Australian Open, i risultati di oggi in diretta: Paolini-Jovic 0-2, la statunitense conferma subito il break; Alcaraz a gonfie veleCarlos Alcaraz passa agli ottavi senza problemi battendo in tre set Corentin Moutet. Jasmine Paolini al confronto con la baby statunitense Iva Jovic ... corriere.it
Australian Open, oggi Paolini-Jovic – Diretta x.com
AUSOPEN26: Il programma del Day6 vede la nostra Jasmine Paolini opposta a Iva Jovic. Esordio nel doppio misto della coppia Errani-Vavassori, sfideranno Siegemund L.-Roger-Vasselin E. (ore 4:30ca) Forza Eurosportitalia #JasminePaolini #J - facebook.com facebook
