LIVE Paolini-Jovic 2-6 5-6 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’americana serve per il match

Da oasport.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui in tempo reale il punteggio della partita tra Paolini e Jovic agli Australian Open 2026. Attualmente, Jovic serve per il match con il punteggio di 5-6, 15-15. Restate aggiornati per conoscere gli sviluppi di questa sfida decisiva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  15-15 Di poco lungo il rovescio difensivo dell’italiana. 0-15 Risposta profonda e dritto in avanzamento comodo per Jasmine. 6-5 Break Jovic. Se ne va anche il rovescio di Paolini. Dopo il cambio di campo la statunitense servirà nuovamente per il match. 40-AD Palla break Jovic. Risposta di dritto profondissima dell’americana che manda in tilt Jasmine. 40-40 Prima vincente provvidenziale dell’azzurra. Parità. 30-40 Palla break Jovic. Non ci voleva questo errore gratuito di dritto da parte di Paolini. 30-30 Non passa il dritto di Jovic. 15-30 Se ne va il dritto della giovane californiana. 🔗 Leggi su Oasport.it

