LIVE Errani Vavassori-Siegemund Roger-Vasselin Australian Open 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

Segui in tempo reale l’incontro tra ErraniVavassori e SiegemundRoger-Vasselin agli Australian Open 2026. L’evento si sta per svolgere e, cliccando sul link, potrai aggiornarti sugli sviluppi della partita. Questa è una delle prime uscite ufficiali della stagione per Errani e Vavassori, offrendo l’opportunità di seguire i loro progressi nel torneo. Restate con noi per tutte le novità in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.01 Non è la prima uscita ufficiale della stagione per Errani e Vavassori. I due hanno preso parte insieme alla United Cup ottenendo una vittoria ed una sconfitta. La coppia italiana è stata battuta all’esordio dal duo elvetico formato da Belinda Bencic e Jakub Paul con il punteggio di 5-7, 6-4, 7-10 per poi trovare il riscatto contro Tiantsoa Sarah Rakotomaga Rajaonah ed Edouard Roger-Vasselin sconfitti dopo due tie-break 4.58 I pluricampioni Slam tornano in campo per il primo Major della stagione. La coppia azzurra si presenta ai nastri di partenza degli Australian Open come una delle favorite per il successo finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin, Australian Open 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro LIVE Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin, Australian Open 2026 in DIRETTA: in corso il match precedenteSegui in tempo reale l’incontro tra ErraniVavassori e SiegemundRoger-Vasselin agli Australian Open 2026. LIVE Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin, Australian Open 2026 in DIRETTA: slitta l’inizio del match degli azzurriSegui in tempo reale l’andamento del match tra ErraniVavassori e SiegemundRoger-Vasselin agli Australian Open 2026. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: LIVE Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin, Australian Open 2026 in DIRETTA: esordio non semplice per gli azzurri; Su che canale vedere in tv Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin, Australian Open 2026: orario, programma, streaming; Errani/Vavassori impegnati in doppio misto agli Australian Open 2026: tabellone e avversari, esordio duro; Su che canale vedere in tv Errani/Paolini-Lumsden/Tang, Australian Open 2026: orario esatto e streaming. LIVE Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin, Australian Open 2026 in DIRETTA: esordio non semplice per gli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Sara ... oasport.it Su che canale vedere in tv Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin, Australian Open 2026: orario, programma, streamingNel tabellone di doppio misto degli Australian Open 2026 di tennis esordiranno domani, venerdì 23 gennaio, Sara Errani ed Andrea Vavassori, accreditati ... oasport.it Paolini a caccia degli ottavi, esordio di Errani e Vavassori nel misto: il programma di venerdì 23 x.com Gli azzurri in campo nella sesta giornata di Australian Open Esordio nel doppio misto per la coppia Errani/Vavassori, mentre Jasmine Paolini nel singolare va a caccia degli ottavi di finale. #AO26 - facebook.com facebook

