Segui in tempo reale l’incontro tra ErraniVavassori e SiegemundRoger-Vasselin agli Australian Open 2026. Attualmente in corso il match precedente, con aggiornamenti costanti sui risultati. Alle 4.16, sorprende la vittoria di NouzaRikl nel primo set contro la coppia argentina, con un punteggio di 6-2. Clicca sul link per rimanere aggiornato sulla diretta e seguire ogni momento dell’evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.16 A sorpresa NouzaRikl vincono il primo set per 6-2 contro la coppia argentina. 3.55 È terminato il primo incontro sul campo 8 con la vittoria di KatoStollar per 2-6, 7-5, 7-6 in due ore e 20 minuti. Da pochi minuti è iniziata la sfida tra GonzalezMolteni e NouzaRikl con il punteggio che ora è di 1-1. A seguire toccherà agli italiani 3.52 Buona notte amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Sara ErraniAndrea Vavassori e Laura SiegemundEdouard Roger-Vasselin Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Sara ErraniAndrea Vavassori e Laura SiegemundEdouard Roger-Vasselin, partita valevole per il primo turno degli Australian Open 2026 di doppio misto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin, Australian Open 2026 in DIRETTA: in corso il match precedente

LIVE Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin, Australian Open 2026 in DIRETTA: slitta l'inizio del match degli azzurri

Dove vedere in tv Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin, Australian Open 2026: orario, programma, streaming

