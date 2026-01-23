LIVE Errani Vavassori-Siegemund Roger-Vasselin Australian Open 2026 in DIRETTA | slitta l’inizio del match degli azzurri

Segui in tempo reale l’andamento del match tra ErraniVavassori e SiegemundRoger-Vasselin agli Australian Open 2026. L’inizio del confronto degli italiani è stato posticipato. Clicca qui per gli aggiornamenti e i risultati più recenti. Nel primo incontro sul campo 8, KatoStollar hanno prevalso su un avversario, con una partita lunga e combattuta.

3.55 È terminato il primo incontro sul campo 8 con la vittoria di KatoStollar per 2-6, 7-5, 7-6 in due ore e 20 minuti. Da pochi minuti è iniziata la sfida tra GonzalezMolteni e NouzaRikl con il punteggio che ora è di 1-1. A seguire toccherà agli italiani 3.52 Buona notte amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Sara ErraniAndrea Vavassori e Laura SiegemundEdouard Roger-Vasselin Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Sara ErraniAndrea Vavassori e Laura SiegemundEdouard Roger-Vasselin, partita valevole per il primo turno degli Australian Open 2026 di doppio misto.

