LIVE Biathlon Short Individual femminile Nove Mesto 2026 in DIRETTA | Wierer e Vittozzi a caccia del podio

Benvenuti alla diretta della competizione di biathlon Short Individual femminile di Nove Mesto 2026. Seguiremo le azioni di Wierer e Vittozzi, due delle protagoniste di questa gara, offrendo aggiornamenti in tempo reale sui risultati e sulle posizioni. Rimanete con noi per tutti gli sviluppi e le eventuali variazioni durante la prova.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della short individual femminile, sulla distanza dei 12.5 km, valido per la coppa del Mondo 2025-2026 in programma a Nove Mesto in Cechia. Alla Vyso?ina Arena di Nove Mesto na Morave si disputa uno degli appuntamenti più attesi di questo segmento centrale di stagione: la short individual femminile, seconda gara dell'ultima tappa di Coppa del Mondo prima della pausa che condurrà dritti verso l'evento a cinque cerchi di Anterselva. La short individual è una variante relativamente recente del format classico: distanza più corta (12.

