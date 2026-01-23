LIVE Biathlon Short Individual femminile Nove Mesto 2026 in DIRETTA | Wierer e Vittozzi puntano sulla precisione

Benvenuti alla diretta della gara di biathlon short individual femminile a Nove Mesto 2026. In questa sessione, Wierer e Vittozzi si confrontano sulla distanza dei 12,5 km, puntando sulla precisione e la costanza. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale e le performance delle atlete, per rimanere informati su ogni fase della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della short individual femminile, sulla distanza dei 12.5 km, valido per la coppa del Mondo 2025-2026 in programma a Nove Mesto in Cechia. Alla Vyso?ina Arena di Nove Mesto na Morave si disputa uno degli appuntamenti più attesi di questo segmento centrale di stagione: la short individual femminile, seconda gara dell'ultima tappa di Coppa del Mondo prima della pausa che condurrà dritti verso l'evento a cinque cerchi di Anterselva. La short individual è una variante relativamente recente del format classico: distanza più corta (12.

