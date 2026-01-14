Groenlandia nel mirino di Trump | gli interessi Usa nell’Artico

L’interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia si inserisce nel quadro delle strategie di sicurezza in risposta alle crescenti tensioni con Cina e Russia nell’Artico. Donald Trump ha evidenziato la volontà di rafforzare la presenza americana nella regione, considerata una priorità per le questioni di sicurezza nazionale. Questo scenario evidenzia l’importanza strategica dell’Artico e le implicazioni geopolitiche dell’interesse statunitense nell’area.

