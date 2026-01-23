Linea Napoli-Cassino stop al passaggio a livello a Maddaloni | opere per 16 milioni di euro

È stato avviato un intervento di 16 milioni di euro sulla linea Napoli-Cassino, con l’obiettivo di migliorare la mobilità e la sicurezza nella zona di Maddaloni. L’intervento prevede la sostituzione del passaggio a livello, contribuendo a ridurre i tempi di attesa e i rischi per utenti e residenti. Questa opera rappresenta un passo importante per lo sviluppo infrastrutturale del territorio casertano.

Prende ufficialmente il via un intervento strategico per la mobilità e la sicurezza del territorio casertano. Nella giornata di oggi, 23 gennaio 2026, Rete Ferroviaria Italiana, società del Gruppo FS Italiane, ha avviato i lavori per la soppressione del passaggio a livello di via Appia, lungo la.

