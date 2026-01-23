L’illusione dura mezz’ora | il Pisa gela il Meazza ma la rimonta nerazzurra è spietata

San Siro ha ospitato una partita intensa tra Inter e Pisa, con i nerazzurri che hanno concluso con un punteggio di 6-2. Dopo un avvio equilibrato, il Pisa ha sorpreso i campioni d’Italia, mantenendo l’illusione di un risultato incerto per circa mezz’ora. Tuttavia, la squadra di casa ha preso il sopravvento, portando a un risultato finale che riflette la differenza di livello e determinazione delle due formazioni.

MILANO – San Siro è teatro di una serata folle. L’Inter vince 6-2 contro un Pisa coraggioso, capace di spaventare i campioni d’Italia per oltre mezz’ora prima di cedere alla forza d’urto nerazzurra. L’avvio è shock per i padroni di casa. Al 11? Stefano Moreo approfitta di un clamoroso errore in disimpegno di Sommer e insacca con un pallonetto morbido. L’Inter è stordita e al 23? subisce addirittura il raddoppio: ancora Moreo, di testa su corner, firma lo 0-2 che gela il Meazza. La svolta arriva dalla panchina. Chivu toglie uno spento Luis Henrique per inserire Federico Dimarco. La mossa cambia l’inerzia.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Basket, l'Adamant dura mezz'ora poi crolla a Faenza (89-81): terzo ko consecutivoL’Adamant affronta Faenza nel match di basket, mantenendo la leadership per gran parte dell'incontro. Leggi anche: Il Pisa fa tremare il Toro, ma la rimonta granata vale il pari Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Coppa Italia Promozione. L' Avio perde ed è eliminato; La Reggiana non riesce a ripartire: al Città del Tricolore passa anche il Cesena nel derby; Speroni stregato: Pro Patria travolta, la Giana passeggia 4-0; Calcio Eccellenza girone B – La Scafatese non perdona, niente da fare per la Vis. Dura solo ciò che è reciproco: cercarsi, trovarsi, incazzarsi e riprendersi. Il resto è solo illusione. V. Cannova - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.