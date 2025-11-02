Il Pisa fa tremare il Toro ma la rimonta granata vale il pari

TORINO – Torino e Pisa si dividono la posta in un match vibrante e ricco di episodi, che lascia l’amaro in bocca ai granata dopo una rimonta completata ma non capitalizzata. L’avvio è da incubo per il Torino, sorpreso da un Pisa aggressivo e preciso. Dopo un quarto d’ora, Moreo firma il vantaggio con un destro potente sotto la traversa, dopo una respinta corta di Palmisano su conclusione di Akinsanmiro. Passano pochi minuti e il raddoppio è servito: rigore per fallo di Casadei su Vural, e ancora Moreo spiazza il portiere, firmando la doppietta personale. Scosso, il Torino reagisce con orgoglio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it