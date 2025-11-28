Perché in Italia l'età pensionabile salirà a 70 anni e quando succederà
L'analisi Ocse "Pensions at a glance" ha sottolineato che, in Italia, chi inizia a lavorare oggi andrà in pensione ad almeno 70 anni di età, se le leggi non cambiano. La popolazione continua a invecchiare, in media: la percentuale di over 65 aumenterà di molto, mentre crollerà la parte di popolazione in età lavorativa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Pensione anticipata nel 2027: cosa cambia con le nuove misure in Manovra - Dal 1° gennaio 2027 l’età pensionabile in Italia salirà da 67 anni a 67 anni e 3 mesi. Riporta ilgiornale.it
Età pensionabile Italia/ Dati sbalorditivi, da noi si lavora meno che in UE - Età pensionabile in Italia sempre più alta, ma i dati ISTAT ci collocano tra i Paesi dove si lavora meno. Secondo ilsussidiario.net
Pensioni, il governo Meloni rinuncia al blocco dell’età pensionabile: salirà fino a 70 anni – Chi è escluso nel 2027 e 2028 - Una delle principali promesse mancate del governo Meloni nella legge di bilancio 2026 riguarda il mancato blocco dell’età pensionabile. laprovinciapavese.gelocal.it scrive