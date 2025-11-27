L’età pensionabile in Italia salirà fino a 70 anni La previsione dell’Ocse

L’età pensionabile è destinata ad aumentare fino a 70 anni in vari Paesi, Italia compresa. La previsione è contenuta nell’ultimo rapporto dell ‘Ocse sulle pensioni. Il Segretario generale Mathias Cormann ha ricordato come l’ invecchiamento demografico rappresenti una sfida fondamentale per i Paesi membri, con profonde implicazioni economiche e sociali. “Viviamo più a lungo e in salute, quindi dobbiamo lavorare più a lungo”, ha detto. “I Paesi devono aumentare l’età pensionabile effettiva e rafforzare le opportunità di lavoro in età avanzata per migliorare la sostenibilità finanziaria dei sistemi pensionistici, garantire la sicurezza finanziaria in età avanzata e sostenere una forte crescita economica”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

